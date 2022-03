Mendigo, espancado após transar com esposa de personal trainer, conta detalhes do sexo: “Boca doce”

Recentemente, o caso de um mendigo que transou com a esposa de um personal trainer ganhou os holofotes. Em suma, tudo aconteceu dentro do carro, e o marido flagrou tudo após se preocupar com a mulher, e ir atrás dela.

Em recente entrevista a Leo Dias, Eduardo, o personal trainer, pontuou que o que aconteceu com a mulher foi um surto. Além disso, ele deixou claro que o casamento não acabou, pois, foi a primeira vez que isso aconteceu, e ele conhece a pessoa com quem ficou três anos.

Sendo assim, na ocasião, o personal trainer espancou o mendigo ao flagrar ele transando com sua esposa, em seu carro. Inclusive, de acordo com a mulher, o rapaz teria pedido dinheiro e ela afirmou que não tinha. Desse modo, ele continuou tentando se aproximar e pediu para ver uma bíblia que tinha no carro. Ela deixou, eles se abraçaram. Com isso, ele entrou no carro e começaram as trocas de carícia.

Pois bem, agora, o mendigo deu sua versão dos fatos. Se recuperando da surra que levou, ele concedeu uma entrevista ao Metrópoles e falou sobre o assunto. Givaldo Alves, o morador de rua abriu o jogo e contou tudo. Inclusive, a história é um pouco diferente da que a esposa contou.

Mendigo conta detalhes

Personal trainer flagra mulher transando com mendigo (Foto: Reprodução)

De acordo com o mendigo, ele estava na rua quando foi surpreendido pela proposta. “Eu andava pela rua e ouvi um grito: ‘moço, moço’. Olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou comigo dizendo: ‘Quer namorar comigo?’”. Dessa maneira, ele respondeu. “Eu não tenho dinheiro, sou morador de rua. Não tenho dinheiro nem para te levar ao hotel. Então, ela disse: ‘Pode ser no meu carro’”, iniciou.

Por fim, ele ainda mandou um recado para esposa do personal trainer. “Quero dar parabéns, você é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres feliz. Boca doce.”, disse.