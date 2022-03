Ministério da Saúde divulga datas da campanha de vacinação contra gripe

O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (15/3), que a campanha de vacinação contra a gripe começará em 4 de abril em todo o Brasil. Segundo a pasta, 80 milhões de doses da vacina contra o vírus influenza serão distribuídas aos estados para imunizar cerca de 79,7 milhões de pessoas dos grupos considerados prioritários, como idosos, professores, entre outros.

A campanha de vacinação contra a gripe será dividida em duas etapas, sendo a primeira, que vai de 4 de abril até 2 de maio, pretende imunizar idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Já na segunda etapa, iniciada em 3 de maio com seguimento até 3 de junho, ofertará vacinas contra influenza para os demais grupos prioritários.

O grupo é formado por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

No ano passado, o Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população acima dos seis meses de idade, mas, até o momento, a pasta não indicou essa possibilidade.

A vacina influenza trivalente, utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é produzida pelo Instituto Butantan e tem a formulação constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. Segundo o ministério, a vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

A campanha ocorrerá em conjunto com a imunização contra a covid-19 que segue ativa no Brasil. O dia D de mobilização nacional para a vacinação contra a gripe ocorrerá em 30 de abril, mas a imunização seguirá ativa até 3 de junho.