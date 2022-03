Monique Evans se pronuncia sobre prisão da namorada

Cacá Werneck foi presa no último sábado (19), acusada de roubar perfumes em uma loja localizada no aeroporto de Confins. Depois de negar a acusação, pagar uma fiança e deixar de ser presa, a modelo Monique Evans, sua companheira, se pronunciou sobre a situação e a defendeu.

De acordo com a loira, o que aconteceu com a DJ não passou de algo interpretado de forma errada. Segundo ela e a namorada, os produtos foram comprados no cartão de débito.

“A Cacá comprou dois perfumes no débito, quase dois mil reais, e a moça disse que ela podia escolher uma fragrância de brinde e gravaram ela escolhendo a fragrância. Ela escolheu a fragrância e achou que aquilo era o brinde. Houve um grande mal entendido . Era um negócio bem pequenininho, que já estava aberto, ela achou que aquilo que era o brinde. Está sendo uma injustiça, uma coisa absurda, ela está muito passada com tudo que está acontecendo”, declarou a artista em conversa à coluna de Fábia Oliveira, do EM Off.

Treta com Maíra

Nas últimas semanas, Monique Evans se envolveu em briga feia com Maíra Cardi nas redes sociais. Depois de dizer que sente nojo de Arthur Aguiar, do BBB 2022, a mãe de Bárbara Evans ouviu de que ela deveria ter evoluído como ser humano.

“Por que as pessoas gostam do Arthur? Não gosto do jogo dele, acho chato e uma vergonha como homem”, questionou Evans nas redes sociais.

“Respeito a opinião dessa senhora não porque ninguém é obrigada a gostar de ninguém! Mas acredito que ele está sendo um exemplo de transformação, superação e ainda um ótimo jogador e sempre com honestidade. Continuo com o mesmo discurso que estamos aqui para nos transformar e sermos melhores que fomos ontem! Que pena que essa senhora já está quase deixando a vida e não aprendeu nada sobre transformação, perdão, e tudo que a gente precisa aprender antes de partir”, disse a coach de emagrecimento.

Logo na sequência, a ex-fazenda voltou a reclamar da permanência do galã no reality da Globo. “Falando de BBB, a gente já sabia que o Arthur ia ficar. Que bom que o DG ficou, gosto muito do Douglas. Mas não entendo essa porcentagem do bonitão. Tanta gente que gosta dele e a Globo ficando do lado dele, querendo que ele vire o bonzinho e a Jade vire a bandidinha de Malhação. Não estou falando dele aqui fora, mas ele não estava fazendo um jogo certo, do bem como ele diz”, desabafou.