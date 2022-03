Moradora do rio Caeté dá entrada no Hospital de Sena após ser picada por cobra jararaca

Uma moradora do rio Caeté, em Sena Madureira, deu entrada na manhã deste sábado (12), no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes após ser picada por uma cobra venenosa, da espécie jararaca.

De acordo com informações, ela estava juntando as folhas de uma árvore quando teve a mão direita abocanhada pela cobra. Socorrida por familiares, a mesma foi conduzia em uma embarcação até o porto de Sena e em seguida levada ao hospital para os devidos procedimentos médicos.

A mulher que tem 44 anos de idade se encontra internada e se recupera progressivamente.

Vale lembrar que recentemente um garoto residente na estrada de Manoel Urbano também passou pelo Hospital de Sena por conta da mesma situação.