Motociclista bate na traseira de caminhonete e vai parar no PS de Rio Branco em estado grave

O motociclista idenficado como Odair Maciel da Silva Lima, 35 anos, ficou gravemente ferido após colidir na traseira de uma caminhonete no início da tarde deste sábado (19), na Avenida Ceará, no Conjunto Tangará, em Rio Branco.

Segundo informação de testemunhas, Odair trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo YBR Yamaha, de cor preta e placa MZT-8654, quando acabou colidindo na traseira de uma caminhonete modelo Amarok, de cor Branca e placa NXS-9H78, que trafegava no mesmo sentido.

Após a colisão, a vítima foi arremessada e, na queda, bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e teve uma perda momentânea de consciência, tendo um traumatismo craniano encefálico grave. O condutor da caminhonete parou e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Batalhão de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos da perícia, o motorista do veículo foi liberado e familiares do motociclista levaram a moto para a residência dele.