Motoristas acreanos já podem transferir veículos pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito

A partir desta segunda-feira, 21, já é possível concretizar a compra e venda por meio do aplicativo (APP) Carteira Digital de Trânsito (CDT), de forma mais rápida e prática, sem a necessidade de reconhecer firma ou realizar contrato em papel, apenas pelo aplicativo e com a assinatura digital do sistema gov.br.

A opção Venda Digital é um novo serviço oferecido no aplicativo Carteira Digital de Trânsito para a realização da transação de compra e venda do bem entre pessoas físicas, proprietários ou futuros proprietários de veículos, de forma virtual.

A nova funcionalidade permite a assinatura digital da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículos (ATPV-e) pelo vendedor e comprador e possibilita a comunicação automática da venda por meio do aplicativo CDT, após a autorização do Detran.

Vale salientar que a tecnologia está disponível apenas para veículos com documentação emitida a partir de 4 de janeiro de 2021, data em que o antigo Documento Único de Transferência (DUT) foi substituído pela versão digital, a ATPV-e. Além disso, o vendedor e o comprador devem ter conta ouro ou prata no gov.br.

“Estamos trabalhando para facilitar o acesso aos nossos serviços por meio da tecnologia e essa ferramenta é um exemplo disso. A solicitação e autorização para transferência de veículos vai diretamente para o sistema do governo federal. Depois, basta levar o veículo para a vistoria e efetivar a transferência”, enfatiza a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

O Venda Digital é uma solução inovadora do governo federal, desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Ministério da Infraestrutura (Minfra), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Detrans.

O que é a Carteira Digital de Trânsito?

A CDT é um documento oficial para motoristas e veículos. No mesmo aplicativo, há a versão digital da (CNH), e também do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Com a integração de plataformas como o SNE, a CDT se torna mais essencial.

Como baixar

O aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito é gratuito e está disponível nas plataformas Android e iOS. O app só utiliza internet na primeira vez em que gera o documento. Depois disso, as versões digitais da CNH e do CRLV ficam disponíveis mesmo sem conexão de rede.