Motos de pai e filho batem de frente e os dois morrem

O jovem Nonaelton Ferreira, de 28 anos e o pai dele, Raimundo Nonato, de 55, morreram após as duas motocicletas que eles pilotavam colidiram de frente, no domingo (6), em uma estrada rural do município de Estreito (MA). As informações são do Uol.

Conforme parentes das vítimas, Raimundo teria saído de casa no veículo, no povoado de Luiz Rocha, para fazer compras e levou a nora, esposa de Nonaelton, na garupa. Já o jovem havia ido para a cidade no sábado (5) para encontrar a mãe e estava voltando para casa quando, já na altura do povoado, as duas motos acabaram colidindo de frente.

O jovem morreu na hora. Raimundo chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. “Dizem que a estrada é larga, mas tem um cruzamento. Eu ainda não entendo como eles não se viram e se chocaram assim”, disse um parente ao Uol.

Ainda de acordo com a família, a esposa de Nonaelton foi socorrida com ferimentos leves e passa bem. A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar confirmando as mortes de ambos.