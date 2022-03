Mulher corta o pênis do marido após flagrá-lo abusando da sobrinha

Ao instalar câmeras de monitoramento pela casa, uma mulher descobriu que o marido estava abusando sexualmente da sua sobrinha. Após ver as filmagens, ela cortou o pênis do homem. O caso foi registrado no último sábado (19), no Vietnã.

A esposa Son La, instalou uma câmera ao lado da cama da menina depois de diversas reclamações da sobrinha sobre as ações do tio, Nguyen Van H.

De acordo com a polícia, a mulher comprou uma faca e esperou o homem dormir, em seguida cortou o pênis do marido. Logo depois, ela se entregou para as autoridades e confessou o crime.

Nguyen Van H foi encaminhado ao hospital, mas os médicos não conseguiram recuperar o órgão gental do homem.

“A cirurgia foi muito difícil porque a ferida estava completamente cortada e a pele havia desaparecido, tornando-a difícil de moldar. Além disso, o pênis cortado com uma faca exige que os médicos tratem a ferida, lavem a parte cortada adequadamente para evitar infecção”,