Uma mulher ainda não identificada, está sendo feita refém em uma hotel na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Epaminondas Jácome, região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um homem ainda não identificado de posse de uma arma de fogo, entrou no hotel e abordou a mulher, a tornando refém dentro de um hotel. Negociadores acontecem com a Polícia Militar, que está no local.

Dentro de instantes, mais informações.