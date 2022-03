Mulher grávida é agredida com socos e chutes por sogra e concunhada: ‘passei por onde ela estava limpando’

Uma mulher de 28 anos, grávida de quatro meses, procurou uma delegacia de Maracaju (MS), no início da tarde desta segunda-feira (28), dizendo ter sido agredida com socos e chutes no rosto e na barriga pela sogra e concunhada dela. Segundo a vítima, as agressões começaram após ela caminhar em uma área onde a concunhada estava limpando.