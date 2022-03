Mulheres acreanas são homenageadas com honraria do Corpo de Bombeiros

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) realizou uma solenidade de entrega de Medalhas do Mérito Mulher Acreana – Heroína Angelina Gonçalves na última quarta-feira (08), a 27 mulheres do estado que contribuem, de alguma forma, para o desenvolvimento da sociedade por meio de serviços prestados.

Uma das homenageadas, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Valdirene Cordeiro, falou em discurso sobre a importância daquele ato para que as mulheres possam se sentir cada vez mais valorizadas e reconhecidas.

“É gratificante poder estar aqui prestigiando este momento mediante tantas atrocidades que diariamente são cometidas contra nós, mulheres”, disse.

O coronel do CBMAC, Carlos Batista, acha que é importante o reconhecimento daquelas que se empenham por um Acre cada vez mais desenvolvido.

“Essa é a primeira vez na história do Acre que uma instituição pública de estado faz a entrega de medalhas especificas para homenagear as mulheres, isso ocorre porque o comando do Corpo de Bombeiros Militar percebeu a imensa importância que as mulheres desempenham na sociedade, sejam como profissionais liberais, dona de casa ou servidoras públicas”, ressaltou.

Mulheres como as secretárias de Educação Socorro Neri, de comunicação Nayara Lessa e de saúde Paula Mariano, além da procuradora-geral do Estado Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, também foram agraciadas com a honraria. O evento ocorreu na sede do Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco.

QUEM FOI HEROÍNA ANGELINA GONÇALVES?

Historiadores relatam que no período da Revolução Acreana, e mais precisamente em 18 de setembro de 2002, as casas das pessoas que moravam no Seringal Empreza foram invadidas. Em uma destas, os soldados bolivianos entraram e atiraram em um homem enfermo.

Na ocasião, Angelina tomou a arma de um dos soldados e disparou contra eles no momento em que entrava na casa o comandante boliviano coronel Rojas, atingindo-o no ombro. Quando os soldados viram, partiram para cima dela. Porém, o comandante não permitiu e disse ainda: “Libertem-na. Mulheres assim não se matam. Se o exército acreano tiver dez homens tão corajosos como essa mulher, já perdemos a guerra”.

MULHERES HOMENAGEADAS:

– Katia Rejane de Araújo Rodrigues (procuradora-geral do Acre)

– Simone Jaques Azambuja Santiago (defensora pública geral do Acre)

– Sebastiana Batista da Costa (mãe do comandante-geral do Corpo de Bombeiros)

– Elízia Sancha da Silva Santos (mãe do subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros)

– Maria Alexsandra Rocha Ramos (comandante da Patrulha Maria da Penha)

– Eliana Maia de Andrade (major da Polícia Militar e diretora do Colégio Militar Tiradentes)

– Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza (secretária de Educação do Acre)

– Paula Augusta Maia de Faria Mariano (secretária de Saúde do Acre)

– Nayara Maria Pessoa Lessa (secretária de Comunicação do Acre)

– Francisca Fragoso dos Santos (primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre)

– Laiza Maria da Silva Mendonça da Luz (segundo-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre)

– Lya Júlia Barbosa Moraes de Oliveira (aspirante a oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre)

– Elenice Frez Carvalho (delegada na Delegacia de Atendimento à Mulher)

– Naiara Araújo da Costa Santos (primeira-sargento da Polícia Militar do Acre – Patrulha Maria da Penha)

– Francineide Moura dos Santos (primeira-sargento da Polícia Militar do Acre – Patrulha Maria da Penha)

– Olinda Augusta Sobrinho Firmo (margarida na Zeladoria do Município de Rio Branco)

– Almerinda de Souza Cunha, representada por Silvana Oliveira da Silva (vice-presidente da Associação de Mulheres Negras)

– Simone de Freitas Ferreira (gestora pública do Corpo de Bombeiros Militar do Acre)

– Katiuscia Crispim de Oliveira (coordenadora de ensino do Colégio Militar D. Pedro II – Corpo de Bombeiros Militar do Acre)

– Mylene Marques Machado (representante das motoristas de ônibus do Município de Rio Branco)

– Geovana Nascimento Castelo Branco (presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – Cedim/AC)

– Neusa Cristina Maia dos Santos (diretora da Casa Rosa Mulher e coordenadora de organismos governamentais de políticas para as mulheres)

– Luciana Barbosa Sobrinho (coordenadora da Pastoral Cáritas da Igreja Católica e Diocese de Rio Branco)

– Maria da Conceição Maia de Oliveira (Instituto Mulheres da Amazônia)

– Iraci Magalhães Messias (assessora do Gabinete do Governador)

– Fernanda de Souza Lima (assessora do Gabinete da Primeira-Dama)

– Bernadete Carioca da Silva (Mulheres do Panorama)

*Com informações da assessoria de comunicação do CBMAC