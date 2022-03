NASA divulga impressionante áudio ‘macabro’ captado no espaço; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um impressionante áudio ‘captado’ no espaço recentemente, em uma publicação nas redes sociais.

Como detalhado pela NASA, ao traduzir os dados inerentemente digitais (capturados por telescópios no espaço em imagens, os astrônomos criam representações visuais que de outra forma seriam invisíveis para nós.

A sonificação é o processo que traduz dados em som, e um novo projeto traz o centro da Via Láctea para os ouvintes pela primeira vez.

A tradução começa no lado esquerdo da imagem e se move para a direita, com os sons representando a posição e o brilho das fontes.

NASA divulga impressionante áudio ‘captado’ no espaço

Como detalhado pela NASA, a luz dos objetos localizados na parte superior da imagem é ouvida como tons mais altos, enquanto a intensidade da luz controla o volume.

Estrelas e fontes compactas são convertidas em notas individuais enquanto nuvens extensas de gás e poeira produzem um drone em evolução.

Ainda de acordo com as informações, o crescendo acontece quando atingimos a região brilhante no canto inferior direito da imagem.

É aqui que reside o buraco negro supermassivo de 4 milhões de massa solar no centro da Galáxia, conhecido como Sagitário A (estrela A).