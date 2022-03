Náuas supera o Rio Branco, avança e pressiona o Leão

Foi suado, brigado, mas o Náuas conseguiu superar na tarde desse domingo (27), no gramado pesado do estádio Florestão, o Rio Branco por 1 a 0, assim avançando para a disputa do returno do Campeonato Acreano 2022. O gol solitário da partida foi marcado pelo atacante André, ainda no primeiro tempo de bola rolando.

Como fica

Com o triunfo diante do Estrelão, o Cacique do Juruá assumiu a liderança do grupo A. O time verde amarelo chegou aos oito pontos ganhos e lidera provisoriamente a chave A. Por outro lado, o Rio Branco, mesmo com o revés, carimbou vaga no hexagonal.

A vitória do Cacique neste domingo eliminou o Plácido de Castro da luta por uma vaga no hexagonal final do estadual. O Tigre do Abunã tem a mesma pontuação de Rio Branco e Adesg, mas soma apenas uma vitória contra duas dos seus adversários. O triunfo do Náuas diante do Rio Branco vai forçar a Adesg pontuar contra o Galo Carijó. O time celeste entra em campo na próxima terça-feira (29) pressionado por uma vitória para conquistar vaga na próxima fase do estadual. O duelo será no estádio Florestão, às 19h.

Próximos jogos

Com vagas garantidas na próxima fase, as equipes do Náuas e do Rio Branco aguardam pela divulgação da tabela do hexagonal, fase essa que poderá iniciar a partir da quinta-feira (31).

Jogo

A partida começou com o Rio Branco-AC buscando se impor diante de Náuas aguerrido.

Num contra-ataque rápido o Náuas conseguiu o seu gol. O atacante recebe passe de Vagninho, entrou em velocidade e chutou no canto direito do goleiro Evandro Gigante para abrir o placar.

Com o placar adverso, o Rio Branco tentou uma reação, mas esbarrava na falta de criatividade e na tarde ruim dos seus atacantes. O meia-atacante Matheus Nego buscou o empate, aos 36 minutos, após cruzamento de Barone, mas a sua conclusão parou nas mãos do goleiro Eduardo.

Na volta dos vestiários, o Náuas não se encolheu, mas sim, passou a buscar mais o segundo gol que o adversário o primeiro.

No primeiro lance de perigo, aos três minutos, o meia-atacante Euller quase fez o segundo, mas o goleiro Evandro Gigante fez ótima defesa, após testada do jogador do Cacique.

Num vacilo do zagueiro estrelado, aos 21 minutos, o Náuas quase ampliou com Otávio. O jogador do Cacique ganhou a disputa de bola com o zagueiro estrelado e ficou na cara do goleiro Evandro Gigante, mas, já desequilibrado, chutou para fora do gol.

Nos minutos finais o Estrelão tentou pressionar o Cacique do Juruá, mas esbarrava na falta de criatividade e poder de “fogo” dos seus atacantes.