Neymar é vaiado, mas marca na vitória do PSG sobre o lanterna Bordeaux

O Paris Saint-Germain entrou em campo contra o Bordeaux com o peso da recente eliminação da Liga dos Campeões nas costas. E a própria torcida não aliviou a tensão. Sob muitas vaias durante grande parte do jogo deste domingo, o PSG venceu por 3 a 0 e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Francês. Os gols da vitória no estádio Parque dos Príncipes foram de Mbappé, aos 23 minutos do primeiro tempo, Neymar e Paredes, aos 6 e 15 do segundo.

Alvo da ira

Neymar foi um dos jogadores mais criticados pela torcida do PSG, desde o início da partida até o minuto final. Tocou na bola? Vaias. Cobrança de lateral? Vaias. Gol no segundo tempo? Mais vaias. E fora o gol, o brasileiro não teve uma grande atuação, assim como todo o time, no geral (exceto Novas). Neymar chegou a 20 jogos na temporada pelo Paris Saint-Germain, com cinco gols — todos marcados no Campeonato Francês. Neymar foi muito vaiado pela torcida do PSG durante o jogo contra o Bordeaux (Foto: Reuters)

Bem na fita

Mbappé empatou com Wissam Ben Yedder, do Monaco, no topo da artilharia do Campeonato Francês. Os dois têm 15 gols na competição, mas o atacante do PSG disputou um jogo a menos (26 a 25). Mbappé também contribuiu com 10 assistências nesta Ligue 1. Ele foi um dos poucos poupados pela torcida no Parque dos Príncipes. Mbappé comemora o gol marcado pelo PSG contra o Bordeaux (Foto: Reuters)

Próximos jogos