Ninguém acerta as dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 90 milhões; veja números sorteados

A Mega-Sena 2.459 com prêmio estimado em R$ 58,2 milhões foi sorteada nesta quinta-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). E pelo oitavo concurso seguido, ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado para o sorteio de sábado (5) será de R$ 90 milhões.