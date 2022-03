No AC, Bolsonaro diz que decisão de suspender Telegram é inadmissível: “Podendo causar óbitos”

Durante o encontro estadual de pastores e líderes da “Fé e Cidadania” das Assembleias de Deus que participou na noite desta sexta-feira (19), em Rio Branco, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender o aplicativo Telegram no Brasil.

“Aqui em Rio Branco tive uma notícia no mínimo triste: a decisão de um ministro de simplesmente banir do Brasil o aplicativo Telegram. Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo”, disse o presidente.

Entenda: Moraes determina bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil

“É inadmissível uma decisão dessa natureza. Porque não conseguiu atingir duas ou três pessoas que na cabeça dele deveriam ser banidos do Telegram, ele atinge 70 milhões de pessoas, podendo causar óbitos pela falta do contato paciente-médico”, continuou.

O presidente, que é candidato à reeleição este ano, e tem um canal com 1.086 milhão de seguidores no aplicativo, disse ainda que o que está em jogo na decisão de Moraes é a liberdade de expressão. “Um bem maior que a nossa própria vida porque um homem e uma mulher sem liberdade não têm vida”, afirmou. Desde 2021, Bolsonaro, seus filhos, ministros e assessores vêm utilizando o Telegram para divulgar conteúdo que poderiam ser barrados em outras plataformas.