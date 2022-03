No AC, pintor que subiu em telhado se salvou de descarga elétrica por ter usado sandália

O profissional de pintura Sebastião da Silva e Silva, 41 anos, foi vítima de uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (23), quando trabalhava em uma empresa de material de construção localizada no km 1 da Rodovia AC-40, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de colegas de Sebastião, ele estava pintando o telhado dessa empresa, quando acabou encostando, com o cabo do rolo de pintura, na fiação de alta tensão que alimenta o prédio. O pintor recebeu uma descarga elétrica e acabou desmaiando no local.

Os colegas de Sebastião subiram no telhado e tiraram a vítima, e em seguida acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Sebastião ao pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com o médico Guilherme Nakamura, do Samu, o trabalhador recebeu a descarga elétrica que entrou pela a mão esquerda e seguiu ao peito da vítima. Devido, ele estar de sandália de borracha, não teve danos maiores, com estado de saúde estável.