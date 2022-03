No interior do Acre, litro da gasolina já ultrapassa R$ 10,00 em postos de combustíveis

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga, publicou nesta quinta-feira (10), a foto de uma placa de posto de gasolina em Marechal Thaumaturgo, mostrando que por lá, a gasolina comum está custando R$ 10,55 o litro.

“Em Marechal Thaumaturgo, Acre, gasolina já ultrapassa os 10 reais!”Responsabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro que mantém a politica de preços da PETROBRAS que amplia os lucros dos acionistas as custas do povo que paga a conta!!!”, descreveu.

Mesmo com um valor já exorbitante, o combustível pode ficar ainda mais caro a partir desta sexta-feira (11) em Marechal Thaumaturgo e o restante do Acre, que já tem o combustível mais caro do país. Isso porque a a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras.