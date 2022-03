‘Nossa ideia é chamar todos’, diz ministro sobre PF, PRF e Depen

Há esperanças para quem ficou no cadastro de reserva como excedente nos concursos PF, PRF e Depen. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, voltou a falar sobre a intenção de chamar todos os aprovados das três seleções.

Em evento que marcou a inauguração da nova sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás, o chefe da pasta disse:

“A gente tem todo interesse em trazer essas pessoas para os quadros da Polícia Rodoviária Federal. Existem alguns excedentes, também, da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Federal (Depen). A nossa ideia é chamar todos. Começamos mais um curso de formação na Polícia Federal e a nossa ideia é começar mais um, em breve, na PRF.”

Dessa forma, é possível esperar novidades em breve quanto a um aval do Governo Federal para chamada de todos os excedentes, além das vagas iniciais. Zerar a lista de cadastro de reserva é importante para reforçar ainda mais os quadros das polícias.

É importante destacar que as três corporações contam com muitos candidatos aprovados podendo ser chamados para o curso de formação e que todos os editais seguem em validade.

Ministro envia proposta ao governo que favorece concursos PF e PRF

Em fevereiro, o ministro Anderson Torres enviou ao Governo Federal uma proposta que pode favorecer diretamente os concursos PF e PRF de 2021, que estão em andamento. O pedido dele pode ajudar a derrubar o limites do decreto 9739/19.

Inclusive, há tempos que os candidatos de ambas as seleções, além das categorias vêm tentando derrubar esta cláusula. Ela elimina candidatos e impossibilita que mais excedentes possam ser chamados.

Se a proposta for aprovada por Jair Bolsonaro, permitirá mais convocações. O referido decreto elimina os candidatos aprovados acima do dobro das vagas iniciais.

Em janeiro, Anderson Torres assinou um pedido para a chamada de 2.926 excedentes nos concursos PF e PRF. Segundo o chefe da pasta, a autorização é importante para o fortalecimento das duas instituições de Segurança.

Bolsonaro promete fazer o que tiver dentro da lei

No que depender do presidente da República, o pedido poderá ser atendido, afinal, o decreto não é comum em todos os concursos, ou seja, não é uma obrigatoriedade. Jair Bolsonaro já informou que fará o que puder, mas dentro do que a legislação permitir.

Ele disse que fará, o que for, mas dentro da lei para ter mais efetivo. Bolsonaro se manifestou favorável a chamar mais aprovados nos concursos PF e PRF de 2021, dizendo que entende ser muito vantajoso para o governo contar com mais reforço.

“O que for possível fazer, dentro da lei, para aproveitar essa garotada.. vamos aproveitar o pessoal da PF e da PRF.”

O concurso PRF, inclusive, recebeu aval para a chamada dos aprovados. O aval visa a nomeação de 1.448 candidatos.

Editais PF e PRF somam 3 mil vagas

Publicados em janeiro de 2021, os editais dos concursos PF e PRF somam 3 mil vagas, sendo 1.500 para cada corporação. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro prometeu chamar, pelo menos, 500 excedentes em cada polícia. Esate número pode aumentar com a flexibilização do decreto.

No concurso PRF, todas as oportunidades são para o cargo de policial rodoviário federal. Já o concurso PF tem oferta de 1.500 vagas imediatas e efetivas. Todas as vagas do concurso PF são para graduados, com nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte: