Novas regras sobre home office entram em vigor nesta segunda-feira; conheça

Se antes o termo ‘’home office’’ era usado apenas por uma pequena parcela da população, atualmente tem sido adotado com frequência pelo contexto sanitário das cidades. Como medida de segurança, certas profissões passaram a ser exercidas sem a necessidade de se deslocar para a empresa. No entanto, mesmo com a melhora da situação, dada a flexibilização em relação ao distanciamento e uso de máscara, muitas companhias decidiram manter esse acordo.

Observando que a quantidade de funcionários seguindo dessa forma é grande, uma discussão foi iniciada entre os parlamentares, resultando na MP 1108, que estabelece novas regras em relação ao trabalho remoto, teletrabalho e a rotina híbrida.