“O PSD vive em um céu de brigadeiro, com o mesmo discurso de um ano atrás”, diz Petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD), foi um dos convidados para a sessão solene em comemoração aos 100 anos da fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCdoB) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Em entrevista ao ContilNet, nos bastidores da sessão, Petecão que é pré-candidato ao Governo do Acre, sendo inclusive um dos primeiros a lançar sua intenção de concorrer ao cargo, disse que sua candidatura está mantida e que o partido “vive em um céu de brigadeiro”, se referindo a outros partidos que tem sofrido muitas mudanças com novas filiações e perdas de grandes lideranças.

“O PSD vive em um céu de brigadeiro. Vejo caras aí em um dia está em um partido, outro dia está noutro. No outro o cara tem 10 partidos. Ninguém ameaça tomar o PSD”, disse.

O senador também respondeu aí questionamento sobre estar presente na filiação dos irmãos Rocha, o vice-governador Wherles, e a deputada-federal Mara Rocha, ao MDB, ocorrido na última terça-feira (15).

“Eu estive lá para prestigiar o MDB. Sempre tivemos uma relação muito boa, muito próxima. Acho que todo partido almeja crescer. Acho que foi uma grande conquista para o MDB, receber o vice-governador e uma deputada federal. Agora, nós estamos aí nesta reta final das filiações. Todos os partidos buscando fortalecer suas chapas de estadual, federal e senador. No PSD, estamos trabalhando nisso há um ano. Estamos fora desse governo há um ano. A candidatura do governo continua firme. Se você ver o discurso do PSD há um ano atrás, hoje não mudou nada. Vamos discutir aí com os aliados uma candidatura de vice e de Senado”, disse o senador.

Sobre a saída do prefeito de Sena Madureira do MDB, para a base de Gladson Cameli, Petecão, que havia se mostrado surpreso com a mudança, parece ter aceitado melhor a situação. “O Mazinho é do MDB, é um amigo. Ele é que vai ter que explicar à base dele, que ele vivia esculhambando o governador. Eu continuo amigo do Mazinho”, disse.