“O que poderia dar errado em uma reunião entre prefeito, governador e presidente? Tudo”, dispara Michelle Melo

Oposição

A vereadora Michelle Melo (PDT), que até pouco tempo atrás chegou a elogiar as ações do governador Gladson Cameli (PP) em ir em agendas do Estado, está cada vez mais no campo da oposição. Hoje, após a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), a vereadora publicou uma imagem em seu Instagram com o seguinte texto: “O que poderia dar errado em uma reunião entre prefeito, governador e presidente? Tudo que você possa imaginar”.

Tá com tudo

Depois de dar um nó na política acreana com a filiação dos irmãos Rocha ao MDB, o deputado federal Flaviano Melo tá com tudo. Quem achava que o quase jurássico político do Acre estava em fim de carreira, se enganou completamente.

Juventude

O momento é tão bom pra Flaviano, que o presidente do partido tem recebido cada vez mais pessoas querendo entrar no MDB. Hoje foi a vez de receber um grupo de jovens interessados em militar pela juventude do partido. Deu um nó tático e ainda está renovando o partido.

Patinho feio

Se até pouquíssimo tempo atrás, o MDB era um patinho feio, que mesmo na base do governo não tinha o prestígio que gostaria, agora tá no processo de transformação em um cisne. Tá mais cobiçado do que Uber em dia de chuva.

A volta da FPA

Na sessão solene pelos 100 anos do PCdoB, realizada ontem na Aleac, o presidente estadual da sigla, o médico Eduardo Farias, falou sobre as expectativas do partido para as eleições deste ano. “A primeira grande vitória nossa foi instituir a federação no Brasil, que não existia. Nós já temos uma federação quase certa com o PT e com o PV. E estamos ainda em conversas avançadas com o PSB. Então se voltarmos a formar este grupo aqui no Acre, é o núcleo do que foi a FPA”, disse.

Juntos e misturados

Ainda sobre a sessão em comemoração ao centenário do PCdoB, que reuniu quatro pré-candidatos a cargos majoritários, o discurso parecia até combinado. Pregaram união, disseram que tinham que colocar os interesses de lado para pensar no futuro do Acre, mas nenhum deu um passo atrás. Podem até estar juntos, mas nem tanto.

Megazord

Se essa oposição todinha tiver mesmo peito de se juntar contra Gladson, pode surgir daí um megazord, como nos Power Rangers. Cada um se transforma em uma parte do corpo. A confusão vai ser grande pra saber quem vai ser o piloto do robozão.

No MDB?

Do mesmo grupo político dos irmãos Rocha, o prefeito de Epitaciolândia, o delegado Sergio Lopes (PSDB), teve seu nome envolvido nesta sexta em um boato de que teria se filiado ao MDB. Perguntei ao prefeito se ele tinha mesmo mudado de partido, e ele foi enfático: “Não procede”.

F1

O ex-piloto e campeão de Formulá 1, Nelson Piquet, veio ao Acre nesta sexta na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Quem aproveitou a visita do famoso para tietá-lo foi o prefeito Tião Bocalom (PP). O prefeito postou uma foto dos dois em suas redes sociais.