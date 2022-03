Obras estruturantes transformam a vida da população de Sena Madureira

O governador Gladson Cameli assinou nesta quinta-feira, 24, no Galpão da Feira Livre, a ordem de serviço para a construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. A obra é um sonho antigo da população e tira mais de 2.500 pessoas do isolamento.

Estiveram presentes os prefeitos do Bujari, João Edvaldo Teles de Lima (Padeiro), Brasileia, Fernanda Hassem, Capixaba, Manoel Maia, Manoel Urbano, Tanizo Sá, e de Porto Acre, Bené Damasceno. Além do senador Márcio Bittar, os deputados federais Alan Rick e Wanda Milani, os deputados estaduais Nicolau Júnior, Meyre Serafim, José Bestene, Pedro Longo, Gerlen Diniz e Cadmiel Bonfim, e vereadores do município de Sena.

“O povo tem o direito de ir e vir. Eu cheguei a fazer uma enquete para saber o que o povo queria e o povo quis a ponte. Então, será feita. E não vamos parar por aqui. Temos quase R$ 9 milhões para pavimentação de ramais, drenagem e escoamento de esgoto. Tem também a inauguração do Hospital de Sena, que quero fazer ainda esse ano. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Tribunal de Contas do Estado pelo empenho, transparência e apoio que os conselheiros têm dispensado ao nosso estado”, ressalta o governador.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, reforça que a ponte melhora as condições de saúde e segurança das famílias que lá residem:

“Essa ponte é um sonho da população de Sena Madureira. São centenas de famílias que estão separadas por um rio. Imagine as dificuldades delas para vir a noite em um hospital ou mesmo para ter acesso a policiamento. Eu fico muito agradecido pela assinatura dessa ordem de serviço, para que os trabalhos se iniciem”.

Reginaldo Lima, que há 20 anos mora no bairro Niterói, no Segundo Distrito, e que possui comércio na Feira Livre de Sena, diz que a ponte é um ganho para a população:

“Tínhamos muitas dificuldades para sair. Depois das 22h ficávamos isolados. Agora, com o acesso pela ponte, até a entrega da minha mercadoria vai ser facilitada”.

Orçada em R$ 36 milhões, a ponte será construída por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). A previsão de entrega é de dois anos.

“Essa ponte traz unidade, interliga pessoas, gera desenvolvimento, emprego e renda. Sem dúvidas, é um ganho para a população. Há anos surgiu a reivindicação de uma passarela. O governo vai fazer mais”, frisa Petronio Antunes, presidente do Deracre.

Pavimentação e drenagem

Além disso, também foi assinada a ordem de serviço para a execução da obra de pavimentação e drenagem da Rua Augusto Vasconcelos.

A moradora Varlene da Silva Mota, 77 anos, garante que a rua precisava do reparo: “Só tapam os buracos. No verão, fica só poeira. No inverno, buraco e lama. Precisamos muito mesmo desse reparo. Que bom que vai ser feito”.

Os principais objetivos são reduzir os pontos de alagamento com a água da chuva e promover melhores condições de acesso. Oitocentas pessoas que moram na localidade serão beneficiadas.

A obra vai custar R$ 340 mil, provenientes de recurso próprio, fruto do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Sinalização

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) instalará três semáforos e sinalização horizontal no município, a partir de abril. Um investimento de R$ 500 mil que traz melhorias e segurança para condutores e pedestres.

Thaynara Martins, presidente do Detran, explica que a sinalização visa reduzir os acidentes, e que outros investimentos serão feitos: “Temos R$ 2 milhões para aplicarmos em todos os municípios do estado na instalação de semáforos de sinalização e para travessia de pedestres”.

O que falaram

“Fui morador de Sena. Essa cidade me acolheu desde os meus 10 anos de idade. Fico feliz por ver a reunificação da nossa cidade. Orleir Cameli tirou o município do isolamento, interligando a Rio Branco, e agora Gladson unifica o povo, os tirando do isolamento”, destacou o senador Márcio Bittar.

“Tenho certeza que o senhor governador optou por essa ponte para atender às necessidades da nossa população”, disse a deputada federal Wanda Milani.

“O Segundo Distrito faz parte da história de Sena Madureira. Ali há uma grande concentração de produtores rurais que encontravam grande dificuldade para tirar a produção e trazer para o Primeiro distrito. Essa ponte é um grito de liberdade”, enfatizou o deputado federal Alan Rick.

“É uma alegria muito grande estar presenciando a assinatura dessa ordem de serviço. Quem ganha com isso é a população”, destacou a deputada estadual Meyre Serafim.

“Muitos diziam que não iria acontecer, mas vai acontecer. A ordem de serviço está assinada e o recurso está separado. Isso é um grande ganho para a população de Sena”, comentou o deputado estadual Gerlen Diniz.

“Essa ponte é sinônimo de progresso. A construção dessa ponte deixa R$ 36 milhões de recurso para Sena. Os impostos e empregos que serão gerados deixam mais de R$ 9 milhões. Estamos retomando com as obras da rodoviária, vamos fazer mais de 5 mil km de rua e queremos entregar o Hospital de Sena ainda esse ano”, disse o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.