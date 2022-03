Onças-pintadas mãe e filha são flagradas brincando no Pantanal e viralizam na web; veja vídeo

“A Turi estava nessa época começando a andar sozinha. Hoje ela já desgarrou da Fera, não anda mais junto com a mãe. Já está andando sozinha, caçando sozinha. Nesse dia ela ainda estava com a mãe e as duas estavam brincando”, narra Fábio.

Pioneira

A Fera foi a primeira onça a ser reintroduzida com sucesso no Pantanal, juntamente com sua irmã, Isa, de acordo com o Onçafari. Ela é monitorada desde 2015 e é considerada pelo grupo uma excelente caçadora e notável mãe de primeira viagem de um casal de onças, a Olympia e o Ferinha, nascidos em 2018. A estimativa é que Turi tenha nascido em junho de 2020, para completar a família.

“Por ser considerada pequena e muito ágil, [a Fera] passa grande parte de seus dias descansando no topo de árvores”, detalha a associação.

Fera e Isa passaram por um processo de reintrodução de cerca de um ano e meio, conta Fábio. Segundo ele, as etapas contaram com aprendizado de caça e contato com outras onças do ambiente. Após esse período, elas foram soltas na natureza, com colares de identificação e mapeamento.

“Tiveram filhotes e hoje os filhotes delas já tiveram filhotes também, então elas já são avós. Isso é o que configura um processo de reintrodução de sucesso aqui no Brasil oficialmente, quando os animais reintroduzidos conseguem ter netos”, detalha o guia de ecoturismo.