Paciente em estado delicado de saúde não consegue transferência de Assis Brasil para Rio Branco por falta de ambulância

A senamadureirense Francisca Ferreira do Nascimento, mais conhecida como Chiquita, passa por uma situação delicada em Assis Brasil. A mulher, que estava no Peru, fez uma tomografia de tórax no país vizinho e descobriu uma série de lesões (veja no documento abaixo).

A filha dela, preocupada com o estado de saúde da mulher, a trouxe para o Brasil para dar continuidade ao tratamento de saúde. Na Unidade Mista de Assis Brasil, devido a complexidade do caso, foi solicitada a transferência de Chiquita para Rio Branco.

O problema é que o município de Assis Brasil, que faz divisa com o Peru, está sem ambulância, e há muito tempo, segundo relatos de moradores. O município de Brasileia, maior da região do Alto Acre, e que poderia dar suporte neste caso, também está sem ambulância; segundo o SAMU, o veículo está com os pneus “estragados” e estão tentando trocá-los.

Apesar do esforço dos profissionais da Saúde em Assis Brasil, que segundo a própria paciente realizaram um excelente atendimento, o caso segue sem solução. Os profissionais ainda tentaram transferir a paciente em uma ambulância básica, sem suporte adequado, até Brasileia para que de lá ela fosse transferida para a Capital, mas sem ambulância no município vizinho, eles estão de mãos atadas.

A falta de suporte a uma paciente em delicado estado de saúde é o retrato do sofrimento da população do Alto Acre que necessita utilizar os serviços públicos estaduais de Saúde. Não é um caso isolado.