Pagamento da taxa do passaporte pode ser feita por sistema de pagamento virtual, informa PF

A Polícia Federal informa que a partir desta quarta-feira (23) os requerentes de passaporte poderão fazer o pagamento da taxa por meio da ferramenta PagTesouro, do Governo Federal.

Com a nova funcionalidade, o cidadão poderá pagar a taxa por meio de cartão de crédito ou transferência via PIX. Com a utilização do PagTesouro a identificação do pagamento ocorre em poucos minutos, permitindo que o atendimento presencial seja agendado com mais agilidade.

Na opção de pagamento por cartão de crédito será incluída taxa de serviço da operadora do cartão, com valor entre R$ 7,69 e R$ 15,38. Outras tarifas podem ser cobradas no caso de parcelamento.

O boleto de Guia de Recolhimento da União (GRU) continuará como forma de pagamento convencional sem qualquer ônus ao contribuinte.