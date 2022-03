Paz e amor: “Estou ansioso para receber o governador Gladson Cameli”, diz Mazinho Serafim

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que recentemente saiu do MDB e se filiou ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli, gravou um vídeo e divulgou na noite desta quarta-feira (22) falando sobre a assinatura da Ordem de Serviço da ponte que será construída sobre o Rio Iaco. O evento ocorre nesta quinta-feira (23).

“Estou aqui com toda equipe do Governo e quero dizer que é um prazer receber todos aqui e estamos ansiosos para receber o governador aqui amanhã, vamos apresentar o trabalho que temos feito na cultura, de resgate aos jovens com esporte, aula de violão, enfim… e também para a inauguração dos trabalhos da ponte do Rio Iaco”, disse.

O prefeito, que há poucos meses atrás vivia “em pé-de-guerra” com Gladson, disse que está num trabalho de reaproximação “para que a gente possa fazer um trabalho tanto em Sena Madureira quanto no estado, só quem ganha com isso é o povo de Sena Madureira, com essa integração da Prefeitura e Estado”.

Mazinho finaliza agradecendo a todo mundo que o “recebeu na base do Governo” e diz que está disposto “a trabalhar”.

Sobre a Ponte no Rio Iaco

A obra que está orçada em R$ 36 milhões e deverá ser construída em dois anos pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e vai tirar do isolamento mais de 2.500 pessoas que moram no Segundo Distrito do município.

A estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros.