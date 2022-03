Pedro Longo destina emenda à Liga de Taekwondo e recebe certificado de honra ao mérito

O deputado e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, destinou uma emenda de R$ 20 mil para a Liga Acreana de Taekwondo nesta semana.

O político também recebeu do mestre Levy Azevedo um certificado de honra ao mérito em agradecimento ao investimento e apoio destinado.

O recurso será aplicado na aquisição de equipamentos de proteção individual, tatames e equipamentos eletrônicos. O incentivo também objetiva aumentar o nível técnico dos atletas do Acre para competir a nível nacional.

Em Rio Branco, a pratica de Taekwondo foi implantada por meio de um projeto social em 2015, unindo crianças e jovens em situação de pobreza de vários bairros periféricos da capital acreana. A proposta social esportiva forma atletas que já disputam nacionalmente com desempenho importante e promissor. Em 2019, vários profissionais desse projeto participaram do campeonato Brasileiro na cidade de Recife (PE) e trouxeram 17 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.

“A prática do taekwondo é reconhecida mundialmente e o incentivo à essa modalidade esportiva no Acre coloca em evidência os nossos talentos e abre espaço para que as pessoas se identifiquem e façam o que elas gostam de fazer. Nosso mandato está comprometido com o esporte, em todas as suas possibilidades”, destacou o parlamentar.

“Me sinto muito grato pela oportunidade de acompanhar um projeto tão importante e destinar um recurso a essa prática que contribui muito para o bem estar das pessoas. Receber essa honra ao mérito resgata o privilégio de trabalhar para o povo e dedicar nosso mandato ao próximo”, finalizou.