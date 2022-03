Petecão vai apresentar chapa de deputados do PSD neste sábado: “É uma chapa perfeita, a mais forte do Acre”

Convite

O senador Sérgio Petecão, presidente do diretório estadual do PSD e pré-candidato ao Governo do Acre, começou a disparar hoje o convite para um evento do partido que vai ser realizado no próximo sábado (26). “Vamos apresentar nossas chapas de deputados federais e estaduais e nossa pré-candidatura ao Governo”, disse à coluna o senador.

Estaduais

Para deputados estaduais, alguns nomes já foram divulgados, e por sinal, são nomes de peso. Serão candidatos a uma vaga na Aleac pelo PSD o fisioterapeuta Jeferson Pururuca, a vereadora de Rio Branco, Lene Petecão, o ex-deputado Heitor Junior, o sindicalista Esperidião, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, Rosana Nascimento do Sinteac, o gerente do Basa, Pablo Tyago, e o jovem advogado Eduardo Ribeiro, que foi candidato a vice-prefeito na última eleição municipal na chapa de Socorro Neri. Outros nomes serão conhecidos no dia do evento. “É uma chapa perfeita, a mais forte que tem aí para estadual”, diz Petecão.

Pole position

É tanto nome forte nesse grupo, tanto medalhão, que fica até difícil tentar adivinhar quem vai ser o mais votado dessa chapa. Porém, arrisco dizer que o advogado Eduardo Ribeiro está caminhando a passos largos pra isso. Tem se mostrado um excelente articulador político e está montando um grupo fortíssimo.

Destaque

Para além dos medalhões, outro destaque que vem “correndo por fora” nessa chapa é o do gerente do Banco da Amazônia de Plácido de Castro, Pablo Tyago Bregense. Segundo palavras do próprio senador, Pablo é “uma liderança nova que é muito forte principalmente em Plácido de Castro e Sena Madureira”.

Federais

Já a montagem da chapa de deputados federais não está sendo tão tranquila assim. Ao lado do professor Coelho, o senador passou a última semana em Rio Branco para fechar os nomes do partido que vão disputar uma vaga na Câmara Federal. Pode vir surpresa por aí.

Efeito Mazinho

Uma das causas dessa dificuldade em montar a chapa de federais é que enquanto o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, estava na base de apoio de Petecão, ele afugentou outros postulantes ao cargo. “Nós estamos com um pouquinho de dificuldade para a chapa de federal porque como o Mazinho estava aqui com a gente, isso espantou muita gente. Mas temos bons nomes e vamos eleger pelo menos um federal. Se Deus quiser sábado a gente anuncia essa chapa completa”, contou o pré-candidato ao Governo.

Senado e vice

Se no evento serão anunciadas as chapas proporcionais do PSD, o mesmo não pode se dizer da majoritária. Por enquanto só o nome de Petecão está posto. “A vaga do Senado e a de vice nós ainda estamos trabalhando. Estamos conversando com algumas pessoas”, concluiu Petecão.

Agir

Quem também vai apresentar os nomes das chapas proporcional e majoritária para as eleições deste ano é o Agir, antigo PTC. A apresentação da nova direção do partido e dos pré-candidatos ocorre nesta quinta-feira (24), às 13h30, no auditório da Aleac. Quem deve assumir o comando do partido no Acre é David Hall, pré-candidato ao Governo que migrou do Cidadania para o Agir recentemente.

Turismo

Prefeituras do Alto Acre, Governo do Estado e setores da iniciativa privada se reuniram hoje na sede do Senac em Brasileia para discutir o fortalecimento do turismo na região. No encontro, estiveram presentes o representante do prefeito de Assis Brasil, o vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, o secretário de Turismo do Acre, Jhon Douglas, e representantes da Fecomércio.