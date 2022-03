Pit-bull sem coleira ataca mãe e criança em shopping

Janailma Pergentino de Oliveira Santos, 35 anos, e o filho João Pedro Pergentino Santos, de 6 anos, foram atacados por um pit-bull, na noite de sábado (26/3), dentro de um petshop em um shopping em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A mulher e a criança tiveram arranhões no braço e na testa. Eles procuraram um hospital da cidade e já estão em casa, segundo o G1. Os dois estavam passeando com o pai do menino, Adriano Pereira dos Santos, quando foram atacados pelo cachorro, que estava sem coleira e focinheira.

