PL dos empréstimos em contracheques de servidores: veja como votaram os deputados na Aleac

Os deputados derrubaram por unanimidade o veto do Governo ao projeto de lei que torna obrigatória a publicação mensal nos contracheques dos servidores públicos o número de parcelas de empréstimos contraídos e quitados.

O projeto é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães, e atende “um pedido que eu tenho de muitos servidores públicos. Faz-se uma operação de crédito consignada e começa com 24 parcelas, 36 parcelas e já ocorreram vários casos em que os descontos vão para além das parcelas contratadas. Não havia um controle. Isso é direito do consumidor”, disse o deputado