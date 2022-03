Podemos se fortalece no Alto Acre e Ney Amorim anuncia novas adesões

O Presidente Estadual do Podemos Ney Amorim se reuniu e filiou as mais novas lideranças do Alto Acre, na tarde desta quinta feira, 24.

Gabriel Thiberio, de Epitaciolândia, e Izabelle Araújo, de Brasileia, ingressaram na política com a esperança de levar melhorias para suas origens. Os dois jovens nascidos e criados no Alto Acre, saíram em busca de formação academia e voltaram para casa com o interesse de contribuir com o desenvolvimento de suas cidades.

As novas lideranças agora ficam responsáveis pelas conversas e tratativas no Alto Acre, representando o partido do Podemos 19. Na reunião, os mais novos filiados conversaram sobre os planos do partido para o futuro da região.