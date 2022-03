Poliana Rocha fica aos prantos após mulher expor amante de Leonardo e anuncia: “Não quero mais”

O nome da esposa de Leonardo, Poliana Rocha, vem repercutindo na mídia a alguns dias. Ela muitas vezes aproveita algumas oportunidades para interagir com seus seguidores no Instagram. E desse modo, em uma dessas ocasiões, a jornalista acaba fazendo algumas revelações.

Sendo assim, recentemente a loira deu o que falar ao ser questionada por uma internauta sobre uma nova amante do maridão.

“É verdade que o Leonardo tem uma amante?”, questionou a fã. “Não sei não. Mas, se for verdade, por favor não me conta. Estou tão feliz com ele e ele tá tão apaixonadinho comigo”, dessa forma, respondeu Poliana.

Além disso, vale destacar que Poliana Rocha, que anunciou desfecho com sertanejo Leonardo após traições, não mostra somente sua vida pessoal com Leonardo no Instagram. A beldade costuma usar sua rede social para fazer reflexões. Dessa forma, é comum a mãe de Zé Felipe compartilhar algum texto motivacional. É certo todas as noites ela postar o tradicional ‘diquinha’ antes de dormir.

“Eu amo a tranquilidade. Não quero mais discutir para fazer valer as minhas razões. Eu aprendi a evitar pessoas difíceis. Nada é mais importante do que viver minha paz“, assim, disse Poliana em sua última mensagem. O desabafo veio após ela receber mensagem sobre a vida de Leonardo.

