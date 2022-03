Polícia Civil apreende 21 quilos de drogas em porta-malas de carro que viajava em guincho na BR-317

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), apreendeu na noite desta segunda-feira (28), 21 quilos de drogas, sendo 4 kg de maconha (Skunk) e 17 kg de cocaína. A apreensão ocorreu no trevo de Senador Guiomard, na BR-317, Estrada do Pacifico.

A apreensão do entorpecente se deu por meio de investigação realizada pela Denarc, com intercâmbio de informações com a Delegacia Geral de Brasileia.

Em posse das informações, agentes do setor de investigação da DENARC, realizaram bloqueio da rodovia e lograram êxito em interceptar o caminhão guincho, que após passar por minuciosa vistoria foi possível encontrar o entorpecente acondicionado no lugar do pneu reserva do veículo.

Diante dos fatos a equipe de investigadores da especializada apreendeu a droga e o veículo que foram levados à delegacia.

De acordo com o delegado Karlesso Nespoli, ninguém foi preso; entretanto, o trabalho investigativo deve continuar no sentido de identificar o proprietário da droga e representar por sua prisão.

Ainda de acordo com o delegado, o prejuízo ao crime chega a R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).