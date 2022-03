Polícia Civil do Estado de São Paulo divulga Concurso Público com 900 vagas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo divulga a realização do Concurso Público que tem como objetivo a admissão de Investigador de Polícia, para a academia de Polícia.

Segundo o edital, serão preenchidas 900 vagas. É importante enfatizar que algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes regiões: Capital (210); Demacro (146); São José dos Campos (68); Campinas (98); Ribeirão Preto (54); Bauru (40); São José do Rio Preto (28); Santos (85); Sorocaba (49); Presidente Prudente (26); Piracicaba (63); Araçatuba (33).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem estar com as obrigações eleitorais e militares em dia, ter plena capacidade física e mental para o exercício do cargo, comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de nível superior, CNH na categoria “”B””, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes contarão com salários a partir de R$ 3.931,18 correspondentes à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP).

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar a partir das 10h do dia 3 de março de 2022 até às 23h59 do dia 1º de abril de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da Vunesp.

Vale ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 105,50 deve ser efetuado até o dia 1º de abril de 2022. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa nos dias 3 e 4 de março de 2022, até às 23h59.

O Processo de Seleção dos participantes será constituído de cinco etapas:

Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova escrita está prevista para ser realizada no dia 22 de maio de 2022, em local a ser divulgado posteriormente. Dito isto o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, noções de direito, noções de criminologia, noções de informática e noções de lógica.

A prova preambular será aplicada nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

O prazo de validade do presente Concurso público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

