Polícia Civil leva cidadania a jovens de Senador Guiomard

Na manhã desta segunda-feira (21) a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, realizou 160 atendimentos de emissão de cédulas de identidade a comunidade Jovens com uma Missão (JOCUM) que desenvolve trabalho de evangelização de jovens em situação de vulnerabilidade social.

A ação foi realizada em parceria com o JOCUM e está dentro de um projeto chamado “Projeto Família” o que possibilitou atendimento a 160 jovens moradores de bairros do município de Senador Guiomard, inseridos no projeto, que foram oportunizados com a emissão da 1ª Via [gratuita] da cédula de identidade.