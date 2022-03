No final da tarde desta sexta-feira (18), a Polícia Civil prendeu em flagrante E. L. da S. pelo crime de receptação de produtos roubados, no município do Bujari. A prisão aconteceu no km 72 BR-364 da estrada de Sena Madureira.

A Polícia encontrou vários objetos como argolas, manta de couro, rédeas, celas que haviam sido subtraídos de uma fazenda nas proximidades em posse de E. L. da S. O preso foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e em seguida colocado à disposição da justiça.