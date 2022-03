A Polícia Federal prendeu dois nacionais que tentavam embarcar para João Pessoa, na Paraíba, no Aeroporto Internacional de Rio Branco por uso de documento falso, nesta última segunda-feira (28).

A equipe policial abordou os passageiros no aeroporto, ambos estavam nervosos e apresentaram carteiras de identidade confeccionadas em outro estado, no entanto traziam consigo outros documentos com informações identitárias totalmente diferentes do primeiro documento apresentado.