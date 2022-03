Polícia Penal evita fuga no presídio de segurança máxima de Rio Branco

A Polícia Penal do Acre realizou na manhã desta sexta-feira, 25, uma operação na Unidade de Regime Fechado nº 2 de Rio Branco, também conhecida como Antonio Amaro Alves. Na unidade de segurança máxima, que abriga presos de alta periculosidade, foram feitas verificações de estruturas e revista predial com foco na ordem, disciplina e segurança.

Parte do efetivo da Polícia Penal foi destacada para a operação, que foi concluída sem alterações, resultando na apreensão de uma corda artesanal produzida com lençóis.

Já na parte da tarde, policiais penais da Unidade de Recolhimento Provisório, localizada dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco, frustraram o plano de fuga de três presos. De acordo com a equipe de plantão, os apenados ficaram escondidos nas fossas do pavilhão D, após o banho de sol.

Ao tentarem pula o muro do pavilhão, ainda dentro da Unidade, os presos foram surpreendidos pelos policiais que os recapturaram.

Diante dos fatos, os apenados foram encaminhados para o isolamento preventivo e um procedimento administrativo será instaurado para apurar os fatos.