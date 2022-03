Polícia prende membro de facção acusado de atirar contra jovem em Sena Madureira

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (24), em flagrante, um jovem de 19 anos em Sena Madureira, acusado de ser o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram Valcinei Miranda da Silva, de 17 anos, na noite de quarta-feira (23).

O investigado é natural do município de Boca do Acre no Amazonas com passagem pela pousada do menor e é integrante de uma organização criminosa que age na região. A motivação do crime de homicídio tentado esta sendo apurado pela autoridade policial no município de Sena Madureira.

A Policia Civil vem intensificando as ações de combate a criminalidade nas regionais do Vale do Juruá, Purus/Envira, Trauacá/Feijó no sentido de investigar ações criminosas cometidas por membros de organizações como trafico de drogas, roubo e homicídios.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.