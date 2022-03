Polícia prende suspeito de praticar vários arrombamentos em Epitaciolândia

Se encontra preso na delegacia de Epitaciolândia, o principal suspeito de ter praticado arrombamento em vários estabelecimentos comerciais na cidade nos últimos dias.

Segundo foi levantado com o delegado titular do Município, Luís Tonini, a operação contou com a participação da equipe do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e COE, que ajudou na localização do acusado e vários objetos roubados.

Com o acusado, foram localizadas algumas armas de pressão e pistola de air-soft, além de facas e canivetes. Essas não seriam letais, mas estavam sendo usadas para enganar moradores de uma área de invasão da cidade, além de tentar impor regras na comunidade.

Com as provas, o mesmo foi preso e levado para a delegacia, onde teve que se explicar ao delegado e depois, ser apresentado ao judiciário da Comarca, onde determinará o futuro do acusado.