Policiais militares protestam e viaturas deixam de circular pelas ruas de Rio Branco

As viaturas da Polícia Militar (PM) não estão circulando pelas ruas de Rio Branco por conta de um protesto deflagrado pelos agentes nesta segunda-feira (14).

O motivo é a falta de um curso de formação que deve ser promovido pelo Governo do Estado para motoristas de veículos de emergência.

A habilitação prescreve e deve ser renovada a cada 5 anos, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O policiamento ostensivo está sendo feito a pé por todos os militares dos três batalhões da capital. Outra questão também levantada pelos agentes tem a ver com o vencimento dos coletes.

Batalhões de outros municípios do Acre também estão aderindo ao movimento que faz parte de uma série de reivindicações feitas pela classe nos últimos dias.

“A partir de agora, a PM só irá cumprir aquilo que está relacionado as funções da polícia militar, que é policiamento ostensivo preventivo. Por muito tempo, nós policiais militares estivemos trabalhando, dando um jeitinho”, disse um agente que preferiu não se identificar.

“Muita das vezes trabalhamos sem coletes ou com colete vencidos e com munições frias com viaturas danificadas, até chovendo dentro delas. Sempre demos um jeito para que pudéssemos prestar o melhor serviço para a população. Todavia, chegamos no limite. Não podemos mais aceitar a desvalorização da categoria e ao mesmo tempo trabalhar sem a qualificação e os EPIs exigidos para o fiel cumprimento do nosso trabalho”, finalizou.