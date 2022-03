Postulante ao Governo do Acre convida Joaquim Barbosa para eleições presidenciais e ex-ministro responde

É absolutamente comum os cenários que se desenham em Brasília alterarem – pouco ou muito – os cenários no Acre. O caminho inverso é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Uma conversa despretensiosa de David Hall, pré-candidato ao Governo do Acre pelo Agir, pode colocar em contato o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, e a executiva nacional do seu partido, na pessoa do presidente Daniel Tourinho.

“Pense num cara super tranquilo e receptivo. Ele foi, de certa forma, uma referência pra mim; foi acompanhando o julgamento do mensalão que me interessei por política. Falei isso pra ele e ele disse que já ouviu muito [de outras pessoas]”, disse Hall. O professor de filosofia que encara uma candidatura ao Governo do Acre entrou no assunto eleições; perguntou a Barbosa se ele encararia – a resposta foi inesperada: apesar das muitas dúvidas, concordava em conversar sobre o assunto. A executiva nacional gostou da ideia.

Caso a façanha de David Hall prospere, algo inesperado acontece: um presidenciável no páreo com a articulação de um acreano. E pode mudar todo o jogo, pois Barbosa foi um comentado nome em 2018 e poderia, agora em 2022, ser a terceira via que muitos procuram.

Em fevereiro, Barbosa se desfiliou do PSB e, em entrevista ao apresentador Pedro Bial, não descartou concorrer ao Planalto, caso sua candidatura representasse uma ameaça à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Joaquim tem até 02 de abril para tomar uma decisão. Até essa data, acho que o David Hall não dorme.

Jenilson Leite

Na última semana, comentei aqui neste espaço sobre um possível encontro entre os postulantes ao Governo do Acre, Jenilson Leite e Mara Rocha. O médico reagiu e não só confirmou os encontros, mas disse também que não dispensa a possibilidade de Mara ser sua vice. Com a palavra, o deputado.

Jenilson Leite²

“De fato muitas conversas têm acontecido e continuarão a acontecer; até aqui, não nos furtamos de dialogar com ninguém e assim será. Sobre Mara Rocha, nós também não descartamos que ela possa ser nossa vice”.

Jenilson Leite³

Falando em Jenilson, ele foi o centro das atenções no sábado. No Congresso Estadual do PSB, um lotado evento de militantes e apoiadores que reafirmou sua pré -candidatura ao Governo, o que chamou atenção foi a presença de seis siglas: Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD), Shirley Torres (PV), Sanderson Moura (Psol), Marcio Batista (PCdoB) e Richard Brilhante (PDT). Até agora, o maior evento político do campo progressista, em termos de presenças partidárias.

Tenda Amarela

E Jenilson não foi destaque somente no evento de seu partido, o PSB. Na Tenda Amarela, evento que o PSD de Petecão convocou para anunciar suas chapas e reiterar sua pré-candidatura ao Governo, Jenilson foi ovacionado.

Tenda Amarela²

Os presentes no evento de Petecão também deram o que falar: vice-governador Major Rocha (MDB), Jenilson Leite (PSB) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP).

Frente ampla

Foi no sábado também que Jenilson, Jorge Viana e Petecão levantaram a possibilidade de uma frente nas eleições. Em um virtual segundo turno, as chances de estarem juntos são altíssimas. O fato de serem pré-candidatos não os intimidou nem um pouco de rasgarem elogios uns aos outros, e isso já diz muita coisa.

Lourival Marques

Na sexta-feira, conversei com o ex-deputado Lourival Marques sobre qual legenda irá para os seus santinhos nessas eleições. “Estou ouvindo nosso grupo. Na quarta (30), bateremos o martelo”. No sábado, o PSD citou seu nome como um dos confirmados na chapa. Ele negou. Disse, por meio de nota, que as conversas – que acontecem internamente – para definir seu destino ainda continuam.

Lourival Marques²

Quando conversei com o ex-deputado, ele deu uma dica curiosa sobre o que tem analisado para tomar a decisão. “Faremos nossa avaliação e bateremos o martelo por qual caminho seguiremos, tempo também que se definem melhor as questões das federações”. Federações? Certo. O anúncio será nesta semana.

Manoel Lima

Com Cesario Campelo Braga na disputa por uma vaga na Aleac, quem deve assumir o comando do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC) é o professor Manoel Lima. Cesario está mais animado que pinto no lixo com a candidatura. Ele conta que as andanças estão sendo proveitosas e trazendo feedback positivo.

Doze chapas

Tem gente perdendo os cabeços da cabeça tentando montar uma chapa. O senador Marcio Bittar (UB-AC) ajuda em doze – número de partidos que estão sob sua órbita. Sua mais recente articulação colocou Normando Sales na chapa de federal do PSDB.

Ney Amorim

“Todo mundo quer o Ney”. De um importante líder político que transita de portas abertas nos mais variados espaços do Acre. Por todo mundo, referia-se a pessoas e legendas.

Palanque duplo

O Acre faz parte de uma lista de 15 estados – mais o DF – onde Bolsonaro terá palanque duplo. Lista feita pelo site Metrópoles. Além do estado, Bolsonaro pode ter mais de um palanque em no Amapá, Amazonas, DF, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

Palanque duplo²

A reportagem acertou em afirmar que o presidente pode ter mais de um palanque, pois além de Gladson (PP-AC), Mara Rocha (MDB-AC) é bolsonarista de carteirinha. Mas pode ter errado em dizer que Sérgio Petecão (PSD-AC) brigaria pelo apoio do presidente. Em suas falas até aqui postas, o senador acreano não levanta essa possibilidade.

Daniel Zen

“O cara vive de motociata (que nada mais são do que campanha eleitoral antecipada) e vem reclamar da manifestação da Pabllo Vittar? Ah, vai te lasc*r, mermão”. Do deputado Daniel Zen (PT-AC), após o partido de Bolsonaro pedir ao TSE que intervenha em manifestações políticas no festival Lollapalooza.

Semana das decisões

O tão falado dia dois de abril, dia D para as decisões de postulantes, é já neste sábado. Isso faz dessa semana, portanto, a semana das decisões. Vai ser um desafio acompanhar a correria.