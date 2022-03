Prefeito Tião Bocalom: “Bolsonaro é o homem que veio para salvar o Brasil”

Primeiro a fazer uso da palavra durante evento de entrega de títulos do Governo Federal e superintendência do Incra, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP-AC) foi só elogios ao presidente.

“O senhor é o homem que veio para salvar o Brasil. Aqueles que falam mal são aqueles que querem voltar ao poder para extorquir o bem público. Fico feliz porque, quando o senhor vem ao nosso estado, vem para trazer boas notícias”.

É a terceira vez que Bolsonaro vem ao Acre. No evento de entrega de títulos, mais de 5 mil famílias serão agraciadas. Além do evento junto ao Incra, o presidente participa de um encontro com lideranças evangélicas e da inauguração de um complexo de comunicação.

