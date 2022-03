Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia investimentos inéditos para educação no município

A prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou, nesta quinta-feira, dia 03, investimentos na área da educação. O anúncio aconteceu no prédio do Centro de Educação Permanente (Cedup) e foi feito pelo próprio prefeito Zequinha Lima, durante encontro com representantes da educação municipal.

O secretário de educação do município, Amarizio Saraiva, que também esteve no encontro, explicou os investimentos que serão feitos: “Nosso prefeito veio aqui cheio de boas notícias. Nós começamos a gestão, na merenda escolar, com o valor de 10 centavos por aluno. No segundo ano, já estamos em 60 centavos, ou seja, um aumento de 500% no valor. Isso é aumentar a qualidade para gerar mais dignidade”. E seguiu: ” Também estamos anunciando o Plano de Aplicação Financeira (PAF), nos moldes do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) do Ministério da Educação. Há algum tempo, as escolas recebiam apenas 1 parcela e, hoje, nosso prefeito confirmou o recebimento de 4 parcelas, totalizando um investimento de quase 800 mil reais, para que o gestor possa resolver os problemas do dia a dia com mais facilidade e autonomia”, destacou o secretário.

Também foi anunciado para os servidores da educação, a compra de materiais de informática e a prorrogação de contratos provisórios de professores e equipes de apoio. Sobre esse assunto, o vice-presidente do Sinteac e gestor escolar, Romário Rodrigues, falou o seguinte: “Isso é algo inédito! A permanência dos nossos servidores provisórios (professores e apoio), que não serão mais cortados em janeiro e fevereiro, é importantíssima. É algo que vai mudar a vida de muita gente, pessoas vão viver melhor. Isso, nunca tínhamos visto no âmbito do município. Essa gestão valoriza, reconhece, conversa e a gente decide junto”, reconheceu o servidor.

Zequinha Lima, que é professor de ofício, celebrou as conquistas anunciadas e comentou o trabalho que vem realizando como prefeito: “A qualidade de ensino passa por uma série de mudanças que precisam acontecer na escola e fora dela. Estamos sempre buscando dar a devida atenção à educação. Se estamos conseguindo avançar, é fruto de muito planejamento e trabalho sério”. E continuou: ” A qualidade da educação é nossa bandeira na gestão, estamos fazendo todo esforço para avançar. E dar tranquilidade aos nossos servidores provisórios, por exemplo, é algo que nunca tinha sido feito e nós estamos conseguindo garantir para eles. Para mim, isso é algo que não tem preço”. E comentou mais: “Os anúncios que fizemos hoje são uma grande conquista e mais um passo na direção daquilo que sonhamos para nossa cidade”, concluiu Zequinha.

Veja as fotos da solenidade: