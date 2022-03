Prefeitura de Cruzeiro do Sul auxilia no escoamento da produção rural em áreas ribeirinhas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, vem buscando ampliar o serviço de escoamento da produção agrícola.

“O escoamento da produção terrestre, através dos ramais já é rotina, agora estamos realizando o escoamento da produção ribeirinha, contemplando desta vez as comunidades do rio Juruá Mirim”, explica a secretária municipal de agricultura, Aldeni Lima de Menezes.

Nesta sexta-feira, o barco disponibilizado pela prefeitura trouxe a produção e, também, passageiros das comunidades mais distantes do rio Juruá Mirim. Na semana anterior, foram beneficiadas as comunidades mais próximas da foz.

Nessa viagem, foram transportadas cerca de 11 toneladas de farinha de mandioca, quatro sacas de milho, vassouras artesanais e cerca de 33 passageiros. Todo serviço de transporte, de produtos ou passageiros, é feito gratuitamente pela prefeitura. A estimativa é que em cada viagem dessa, um produtor economize entre R$ 500 e R$1.000.

“Tomamos a decisão de ajudar os produtores ao longo dos rios com transporte gratuito, para que possam ter um lucro maior, uma vez que a inflação está muito alta”, explicou o prefeito Zequinha Lima.

O transporte fluvial gratuito de mercadorias e passageiros visa beneficiar justamente as comunidades mais distantes, onde as condições de vida são mais difíceis e para quem o transporte costuma ter um impacto significativo na renda familiar.

“Estava muito difícil para o escoamento da produção daquelas pessoas mais humildes de renda muito baixa, então essa oportunidade que a prefeitura está dando no escoamento gratuito da produção traz uma esperança para o produtor, é uma economia a mais que eles fazem para garantir os alimentos para os filhos. Tem pessoas que economizam 500, 700 e até mil reais. Deus se agrada daquele que ajuda o pequeno”, disse o produtor rural ribeirinho Edélcio Francisco Araújo da Costa, morador da Comunidade Monte Cristo, no rio Juruá Mirim.

Um dos maiores obstáculos ao aumento da produção agrícola tem sido justamente os altos custos e a incerteza de escoamento desta mesma produção. Com a ampliação do programa de transporte, a prefeitura busca favorecer os produtores ribeirinhos como forma de incentivo à produção.

“O programa traz melhoria na qualidade de vida das pessoas que conseguem produzir e trazer para vender sem despesa a mais. Com isso, o município agrega valor ao produto e os produtores conseguem vender sem necessitar do atravessador, pela certeza do transporte para a cidade”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.