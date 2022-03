Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Deracre planejam melhorias para o povo indígena Katukina

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, esteve reunido, nesta terça-feira (22), com lideranças do povo Katukina, da BR 364, sobre melhorias. Na reunião, esteve presente também o diretor do Deracre no Juruá, Mauri Barbosa, que garantiu apoio para atender as demandas.

O líder da terra indígena Campinas, Edilson Katukina, fez um levantamento dos principais problemas enfrentados pelos indígenas.

“Nossa terra não tem um rio para pescarmos, temos somente a BR e enfrentamos muitas necessidades. Por isso, precisamos buscar parcerias com o município, com o governo do estado e o governo federal para que possamos melhorar nossa segurança alimentar. Ainda bem que fomos bem recebidos e levamos informações importantes para a nossa comunidade que está ansiosa por melhorias”, disse Edilson.

O vice-prefeito afirmou que o município já fez um planejamento com os indígenas e tem o diagnóstico das demandas de todas comunidades da terra indígena: “Esse planejamento discutiu os principais problemas da etnia dos Katukinas e algumas ações estratégicas para resolver esses problemas e enfrentar os principais desafios deles, que são na área de segurança alimentar, educação, saúde, infraestrutura e, também, nas questões de meio ambiente. O prefeito Zequinha tem dado prioridade para que a comunidade participe e aponte as necessidades e as alternativas de solução. O que vamos fazer agora é fechar esse planejamento para implementarmos as ações necessárias para atender as necessidades”, garantiu Henrique.