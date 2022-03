Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebe 120 metros cúbicos de madeira do Imac

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu, nesta segunda-feira (21), um lote de 120 metros cúbicos de madeira do Instituto do Meio Ambiente do Acre, para utilizar em obras no município. O estoque é resultado de apreensões feitas pelo órgão de controle ambiental.

O prefeito Zequinha Lima se reuniu com o presidente do Instituto de Meio Ambiente para assinar o termo de doação. De acordo com o prefeito, uma grande parte da madeira recebida será utilizada para a construção de trapiches para os moradores, que vivem em regiões de baixadas e, principalmente, nos bairros afetados pela cheia do rio.

“Essa é mais uma parceria que firmamos com o governo que tem sido um grande parceiro para nossa cidade. Isso vai trazer felicidade para muitos moradores. Estamos vivendo esse momento delicado de cheia, e temos ainda 500 pessoas nos abrigos, muitas delas não terão mais casa quando retornarem e muito menos trapiche para chegar ao local. Então, uma grande parte dessa madeira será utilizada para ajudar essas pessoas das beiradas do rio”, garantiu Zequinha.

A prefeitura já levou 60 metros de madeira para o depósito do município e mais 60 metros cúbicos serão transportados nos próximos dias. O diretor-presidente do Imac, André Hassem, foi responsável pela entrega da madeira para o município.

“Foram madeiras doadas por empresas madeireiras, outras apreendidas e hoje estamos fazendo essa doação para a prefeitura. Sabemos da necessidade dessas famílias das áreas de alagação. Então, esse trabalho da prefeitura com o governo é um compromisso que vai beneficiar milhares de famílias que estão à espera de uma resposta do poder público”, disse Hassem.