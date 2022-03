Prefeitura de Epitaciolândia-AC: Processo Seletivo tem inscrições anunciadas

A partir do dia 31 de março de 2022 serão recebidas as inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Epitaciolândia, no Estado do Acre, que busca contratar 69 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades disponíveis serão distribuídas entre os cargos de Professor P2 – Ensino Fundamental I/ Zona Urbana (5); Professor P2 – Educação Infantil/ Zona Urbana (5); Professor P2 – Educação Fundamental I/ Zona Rural (3); Professor P2 – Educação Infantil – Atendimento Domiciliar (2); Professor P2 – Educação Infantil/ Zona Rural (1); Professor Mediador P2 – Zona Urbana (7); Professor Mediador P2 – Zona Rural (1); Professor P2 – EJA I – Zona Rural (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Artes Marciais (1); Nutricionista (1); Psicólogo – Secretaria de Educação (1); Assistente Social – Secretaria Municipal de Educação (1); Assistente de Aluno Especial – Zona Urbana (5); Assistente de Aluno Especial – Zona Rural (1); Cuidador de Creche Maternal (2); Auxiliar Administrativo (2); Motorista de Transporte Escolar (1); Monitor de Transporte Escolar (3); Merendeira (3); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Agente de Portaria (3); Assistente Social – Secretaria Municipal de Saúde (4); Médico (4); Fisioterapeuta (1); Farmacêutico (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Recepcionista (1); Psicólogo – Secretaria Municipal de Saúde (1) e Agente Comunitário de Saúde (1).

Dentro do total de vagas existem oportunidades reservadas à profissionais que se enquadrem nos requisitos específicos do edital.

Os trabalhadores que forem admitidos nos cargos em questão deverão atuar em jornadas de 20 horas a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.212,00 a R$ 5.870,00 ao mês.

Aqueles que tiverem interesse em participar devem realizar as candidaturas até o dia 10 de abril de 2022, apenas por meio do endereço eletrônico da FUNDAPE, responsável pela organização da seleção.

Para que as candidaturas sejam homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxas com valores de R$ 60,00 a R$ 100,00. A isenção do pagamento será concedida àqueles que estiverem devidamente cadastrados no CadÚnico.

A classificação dos concorrentes deverá acontecer por meio de prova objetiva, cuja aplicação deverá ocorrer no dia 24 de abril de 2022. Na avaliação serão cobrados os temas de português; matemática; conhecimentos gerais/ atualidades e conhecimentos específicos.

Este Processo Seletivo será válido período de dois anos, contados a partir da data de homologação e com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante. Para mais detalhes basta consultar o edital disponível em nosso site.

