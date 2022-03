Prefeitura e Governo do Estado trabalham em melhorias pelos conjuntos habitacionais de Cruzeiro Sul

Representantes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e do Governo do Estado do Acre, estiveram reunidos nesta quinta-feira, 24, para firmar parceria e buscar soluções para os problemas de esgoto no Conjunto Cumaru e no bairro Nossa Senhora das Graças.

O problema do esgoto nessas localidades sempre foi uma reivindicação dos moradores, e a parceria que envolve Secretaria Municipal de Obras e Depasa, tem como objetivo solucionar o problema.

Estiveram presentes no encontro o prefeito Zequinha Lima e secretários, a diretora do gabinete do governador Gladson Cameli, Raquel Batista e o diretor-presidente em exercício do Depasa, Ítalo Lopes.

A diretora do gabinete do governador Gladson Cameli reafirmou o compromisso do governador em buscar soluções em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“O governador Gladson vem buscando essa parceria em prol da população, para solucionar este problema. A parceria vai possibilitar a ampliação do sistema de água e esgoto de Cruzeiro do Sul”, disse a diretora.

Ítalo Lopes, diretor-presidente em exercício do Depasa, afirmou que as discussões já vinham ocorrendo com a participação da prefeitura e dos presidentes das associações de moradores e que, com base nessas discussões, a equipe técnica já definiu alguns planos a serem implementados.

“A tratativa de hoje visa continuar a discussão para encontrar solução para a questão do esgoto. Na prática, nunca houve a finalização e entrega formal dos conjuntos, o que, inclusive, torna esses conjuntos alvos de ações judiciais. Viemos aqui reafirmar o compromisso de implantar uma estação de tratamento compacta no Conjunto Cumaru, por meio de uma força tarefa que reúne estado e município para concluir o tratamento de esgoto nessa região”, disse. E seguiu: “Apresentamos um plano de ampliação de rede elaborado em conjunto com presidentes de associações de moradores de bairro e a partir das demandas recebidas prosseguiram para os estudos. As obras começam a ser executadas a partir de maio”, concluiu.

O prefeito Zequinha Lima celebrou a parceria e união entre estado e prefeitura para solução deste que é um antigo problema desta região de Cruzeiro do Sul.

“Problemas existem em Cruzeiro do Sul, alguns há décadas, como é o caso Conjunto Cumaru, e parte do bairro Nossa Senhora das Graças. Em gestões anteriores fizeram as casas populares, entregaram as casas, mas o sistema de esgoto nunca funcionou, o esgoto sempre correu a céu aberto e, felizmente, o governo Gladson tem tido essa preocupação. Hoje, recebi uma equipe do Depasa oferecendo soluções para problemas que foram criados em governos anteriores. Então, estamos estabelecendo uma parceria para corrigir aquilo que não foi feito antes, vamos estabelecer metas para esta parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, para que possamos apresentar soluções junto aos moradores. No que depender desta parceria, vamos encontrar soluções, ao menos, para parte desses problemas”, disse o prefeito Zequinha Lima.